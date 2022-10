Flüchtlingsunterkunft abgebrannt Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Wismar Landes-Integrationsbeauftragte ruft zu Mahnwache auf Von dpa | 20.10.2022, 17:06 Uhr

Nach dem Brand einer Flüchtlingsunterkunft in Groß Strömkendorf mit einem möglicherweise politischen Hintergrund hat die Landes-Integrationsbeauftragte für Freitag zu einer Mahnwache auf dem Marktplatz in Wismar aufgerufen. Die Mahnwache solle ein Zeichen der Solidarität für Geflüchtete aus der Ukraine und anderen Ländern sein, sagte Jana Michael am Donnerstag. „Ich bin überzeugt, dass viele Menschen in Nordwestmecklenburg und im ganzen Land Hass und Hetze entschieden entgegentreten.“