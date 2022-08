Kita Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration up-down up-down Bildung Land will weitere Bundesförderung für Sprach-Kitas Von dpa | 30.08.2022, 14:29 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern wehrt sich gegen die von der Bundesregierung geplante Einstellung des Förderprogramms für sogenannte Sprach-Kitas, in denen Kinder mit sprachlichen Defiziten besondere Unterstützung erhalten. Die Landesregierung beschloss bei ihrer Sitzung am Dienstag in Schwerin, im Bundesrat einen Initiativantrag zur Fortsetzung des 2016 gestarteten Programms zu stellen. Nach dem Willen der Ampelkoalition in Berlin soll die gesonderte Förderung Ende 2022 auslaufen. Die Sprachförderung soll dann ohne zusätzliche Mittelbereitstellung in das „Kita-Qualitätsgesetz“, den Nachfolger des sogenannten Gute-Kita-Gesetzes, integriert werden.