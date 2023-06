Till Backhaus Foto: Britta Pedersen/dpa up-down up-down Laut Backhaus Land will beim Thema Munitionsräumung einbezogen werden Von dpa | 01.06.2023, 14:50 Uhr

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat an den Bund appelliert, sie beim Thema Munitionsräumung nicht zu übergehen. „Mir ist es wichtig, dass mein Haus bei den Planungen und Planänderungen auf direktem Wege umfassend und transparent eingebunden wird - sowohl beim Sofortprogramm als auch beim langfristigen Programm“, sagte der Landesumweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus (SPD) am Donnerstag vor dem Treffen der Außenministerinnen und Außenminister der Ostseeanrainer in Wismar. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass Mecklenburg-Vorpommern nachrangig behandelt wird.