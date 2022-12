MV-Gesundheitsministerin Drese Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Arbeitsmarkt Land stockt Mittel für Lohnersatz bei Corona-Infektion auf Von dpa | 07.12.2022, 20:19 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern hält an der Isolationspflicht bei Corona-Infektionen fest und wappnet sich für weitere staatliche Hilfen zur Sicherung der Lohnfortzahlungen. Der Landtag in Schwerin beschloss am Mittwoch mit breiter Mehrheit die Bereitstellung von weiteren 36,4 Millionen Euro aus dem Corona-Schutzfonds. Das Geld soll genutzt werden, um Firmen zu entschädigen, deren Mitarbeiter wegen einer Corona-Infektion nicht zur Arbeit kommen konnten oder Kinder coronabedingt betreuen mussten.