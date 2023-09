Wohnungspolitik Land stellt mehr Geld für Wohnungsbau bereit Von dpa | 16.09.2023, 11:51 Uhr | Update vor 8 Min. Wohnungsbau Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Die Landesregierung will im laufenden Jahr knapp 60 Millionen Euro zusätzlich für die Wohnraumförderung bereitstellen. „Durch zusätzliche Landesmittel aus dem Wohnraumsondervermögen wachsen die in 2023 vorhandenen Mittel auf rund 95 Millionen Euro an“, sagte Bauminister Christian Pegel (SPD) am Samstag. Ursprünglich seien für das laufende Jahr nur 36 Millionen Euro geplant gewesen.