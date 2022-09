Ostseestadion Rostock Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild up-down up-down Sanierungspläne Land stellt Bedingungen für Hilfen für Ostsee-Stadion Von dpa | 08.09.2022, 11:14 Uhr

Die Zukunft des Ostsee-Stadions, Heimstatt des Fußball-Zweitligisten FC Hansa, bleibt weiter offen. Die Landesregierung machte am Donnerstag in der Fragestunde des Landtags in Schwerin deutlich, dass eine finanzielle Förderung der bevorstehenden millionenschweren Sanierung durch das Land erst nach einer Übernahme durch die Stadt möglich sei. „Zunächst muss der Erwerb des Ostsee-Stadions erfolgen. Dann muss die Sanierung in kommunaler Verantwortung erfolgen“, sagte Wissenschaftsministerin Bettina Martin, die die zuständige Sportministerin Steffanie Drese (beide SPD) im Parlament vertrat.