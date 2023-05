Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheitsministerium Land plant Umbau der Pädiatrie-Versorgung in Wolgast Von dpa | 19.05.2023, 11:54 Uhr

Das Gesundheitsministerium will die Kinderportalpraxisklinik (KPPK) am Klinikum Wolgast auf eine Wochenend- und Feiertagsambulanz verkleinern. Die stationäre Versorgung durch die KPPK sei in den vergangenen drei Jahren immer weniger nachgefragt worden, die Betten stünden fast durchgehend leer, sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Freitag. Am Mittwoch hatte sie sich mit Vertretern der Klinik und einer Bürgerinitiative getroffen, hier ging es um die kinderärztliche Versorgung in der Region.