Regierung Land kauft Justizvollzugsanstalt Waldeck Von dpa | 07.09.2023, 15:58 Uhr

Nach jahrelangen Verhandlungen haben sich Land und Investor auf die vorzeitige Übernahme der Justizvollzugsanstalt Waldeck (Landkreis Rostock) in Landesbesitz verständigt. Wie das Finanzministerium am Donnerstag in Schwerin mitteilte, zahlt das Land für das Gebäude mit seinen knapp 400 Plätzen im geschlossenen und offenen Vollzug 44,5 Millionen Euro. Der Vertrag dazu soll am Montag unterzeichnet, die Übernahme zum 1. Oktober wirksam werden.