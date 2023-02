Wohnungen Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down Soziales Land fördert Sozialwohnungen mit zinslosen Krediten Von dpa | 14.02.2023, 15:56 Uhr

Wohnungsunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern bekommen für den Bau von Sozialwohnungen statt staatlicher Zuschüsse künftig zinslose Kredite, die sie nur zum Teil zurückzahlen müssen. Mit der am Dienstag beschlossenen neuen Förderrichtlinie reagiere die Landesregierung auf die Preissteigerungen am Bau und schaffe zugleich mehr Spielraum für die Unternehmen, sagte Bauminister Christian Pegel (SPD) nach der Kabinettssitzung in Schwerin. Bislang habe das Land Zuschüsse von maximal 850 Euro je Quadratmeter gewährt. Nun erhielten die Wohnungsunternehmen je nach Förderstufen und Region Darlehen zwischen 2730 und 3075 Euro je Quadratmeter. Die Kreditlaufzeit liege bei 40 Jahren.