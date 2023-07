Sonne Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild up-down up-down Forst- und Landwirtschaft Land fördert Agrarflächen zur Doppelnutzung Von dpa | 31.07.2023, 16:42 Uhr

Die Förderung sogenannter Agroforstsysteme sieht die Landesregierung als Möglichkeit, um unter anderem gegen Erosion vorzugehen. „Damit ist unser Land nach Bayern eines der ersten Bundesländer, welches die Neuanlage von streifenförmigen Agroforstsystemen auf Acker- und Dauergrünlandflächen im Rahmen einer investiven Förderung unterstützt“, sagte Agrarstaatssekretärin Elisabeth Aßmann (SPD) am Montag in Schwerin. Sie sieht in der Kombination von Forst- und Landwirtschaft einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Biodiversität und Klimaresilienz.