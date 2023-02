Ukrainische Flagge Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild up-down up-down Solidarität Land erinnert an Beginn des Krieges in der Ukraine Von dpa | 24.02.2023, 03:02 Uhr

Ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine erinnert Mecklenburg-Vorpommern mit einem Gottesdienst und einer feierlichen Kranzniederlegung in Schwerin an die Tausenden Kriegsopfer. Die Gedenkveranstaltung am Freitag (14.30 Uhr) soll nach Angaben der Organisatoren die Solidarität mit dem ukrainischen Volk verdeutlichen und Forderungen nach einem Ende der russischen Aggression untermauern. Für die Landesregierung hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ihre Teilnahme angekündigt. Weitere Veranstaltungen sind unter anderem in Rostock und Stralsund geplant.