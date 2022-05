ARCHIV - Ein medizinischer Mitarbeiter entnimmt einem Mann einen Rachenabstrich für einen Corona-Test. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild FOTO: Matthias Balk Pandemie Lagus: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Nordosten fast auf 300 Von dpa | 17.05.2022, 18:44 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern weiter gesunken und schrammt an der Marke von 300. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) gab den Wert am Dienstag mit 301,2 an. Am Montag hatte er bei 322,0 gelegen, vor einer Woche bei 355,3. Im März hatte die Inzidenz zeitweise über 2000 gelegen.