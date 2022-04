Die A14 bei Schwerin wird am Wochenende gesperrt FOTO: Bert Schüttpelz Autobahn-Baustellen in MV Längere Wege an die Küste: A14 bei Schwerin dicht Von Torsten Roth | 28.04.2022, 14:27 Uhr

Der Bund baut in den kommenden Wochen an 15 Autobahnabschnitten in MV. An den beiden kommenden Wochenende wird die A14 erneut Richtung Wismar gesperrt