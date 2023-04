Coworking-Festival Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Coworking Ländlicher Raum hofft auf neue Arbeitswelt: Festival Von dpa | 26.04.2023, 15:15 Uhr

Viele ländliche Regionen in Deutschland setzen große Hoffnungen in das mobile Arbeiten, um ihre Orte lebendig zu halten oder neu zu beleben. In Mecklenburg-Vorpommern begann am Mittwoch ein dreitägiges Coworking-Festival, bei dem sich 26 Anbieter von Räumlichkeiten für das gemeinsame mobile Arbeiten im Bundesland präsentieren. Die Coworking Spaces befinden sich in Zentren wie Rostock, aber auch in einem Gutshaus mitten in Mecklenburg oder am Ostseestrand auf der Insel Rügen.