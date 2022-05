ARCHIV - Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth Ludwigslust-Parchim Laden in Einkaufszentrum in Brand: Vier Geschäfte evakuiert Von dpa | 04.05.2022, 17:30 Uhr | Update vor 33 Min.

In einem Parchimer Einkaufszentrum ist am Mittwoch die Filiale einer Gemischtwaren-Kette ausgebrannt. Vier angrenzende Geschäfte, darunter ein Fitnessstudio, seien evakuiert worden, teilte die Polizeiinspektion Ludwigslust mit. Am Nachmittag hatte das Feuer den Angaben zufolge die gesamten Geschäftsräume der Filiale erfasst und war im Begriff, auf den Dachstuhl des 100 mal 20 Meter großen Flachbaus überzugreifen. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte zunächst verhindert werden. Die Löscharbeiten würden voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern, hieß es.