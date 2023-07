In Kurkinderheimen der DDR herrschte nicht nur fröhlich Sonnenschein. Diana Mehmel ist DDR-Kinderkur-Ansprechpartnerin für MV. Sie sagt: „Wir stehen mit der Aufarbeitung noch am Anfang.“ Foto: Mehmel up-down up-down Kurkinder in der DDR Tränen in Kinderkurheimen: Als Fünfjährige das Heimweh quälte Von Anja Bölck | 04.07.2023, 05:00 Uhr

Viele Verschickungskinder erlebten in der alten Bundesrepublik Demütigung und Gewalt. Was im Westen die Kinderverschickung war, hieß in der DDR Kinderkur. Passierte in Kinderkurheimen auch Furchtbares? Wo kann man Erinnerungen teilen?