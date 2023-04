Boulevard Neubrandenburg Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down „City-Galerie“ Kunstprojekt am Boulevard Neubrandenburg soll Stadt beleben Von dpa | 28.04.2023, 14:26 Uhr

Zur Belebung der Innenstadt hat die Stadt Neubrandenburg eine Kunstinitiative auf dem Boulevard angesiedelt. Das Projekt heißt „City-Galerie“, wie Initiator Paul Raddatz am Freitag in Neubrandenburg sagte. Über zwölf Wochen hinweg stellen zwölf Frauen und Männer in einem sonst leerstehenden Geschäft - immer wochenweise - ihre Werke vor. Dabei sind Fotografen, Maler, Multimedia- und Street-Art-Künstler. Besucher können sich bei Mitmach-Aktionen einbringen.