Der Wegweiser zeigt den Namen des Rostocker Stadtteils Lichtenhagen. Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild
Rassismus Kundgebungstour gedenkt Ausschreitungen in Lichtenhagen 1992 Von dpa | 21.08.2022, 13:10 Uhr

Etwa 50 Teilnehmer einer Kundgebung haben am Sonntag in Rostock an die rassistischen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen vor 30 Jahren erinnert. ...