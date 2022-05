Butterblumen im Sonnenschein. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Wetter Kühler Frühling in Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 30.05.2022, 16:06 Uhr

Nirgends in Deutschland ist der Frühling so kühl gewesen wie in Mecklenburg-Vorpommern. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Montag lag die Mitteltemperatur im Bundesland bei 8,2 Grad. Es sei im Frühling damit das kühlste Gebiet Deutschlands gewesen. Die Temperatur war demnach dennoch 1,1 Grad höher als der Wert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990.