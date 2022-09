Gasleck bei Nord Stream 1 Foto: Swedish Coast Guard/dpa/Archivbild up-down up-down Nord-Stream Küstenwache: Gaslecks in der Ostsee teils dicht beieinander Von dpa | 29.09.2022, 12:04 Uhr

Drei der vier Lecks an den Nord-Stream-Gasleitungen in der Ostsee befinden sich in wenigen Kilometern Abstand zueinander. Die beiden Austrittspunkte in der Ausschließlichen Wirtschaftszone Schwedens liegen nur eine Seemeile voneinander entfernt, was knapp 1,8 Kilometern entspricht, wie die schwedische Küstenwache am Donnerstag mitteilte. Der kleinere davon und einer der beiden in der dänischen Zone hätten einen Abstand von 2,6 Seemeilen (rund 4,6 Kilometern) zueinander.