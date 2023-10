Gewerkschaft Küste dreimal im Vorstand der IG Metall vertreten Von dpa | 23.10.2023, 15:57 Uhr | Update vor 33 Min. IG Metall Foto: Heiko Rebsch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die IG Metall Küste sitzt weiter mit drei Vertretern im 28-köpfigen Vorstand von Deutschlands größter Gewerkschaft. Die Erste Bevollmächtigte der Region Hamburg, Ina Morgenroth, und der Betriebsratsvorsitzende von Airbus Aerostructures in Nordenham, Michael Eilers, wurden wiedergewählt. Neu im Vorstand der IG Metall ist Martin Bitter, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Rendsburg, wie der Bezirk Küste am Montag mitteilte. Bitter tritt die Nachfolge von Volker Stahmann, Kassierer der IG Metall Bremen, an, der nach acht Jahren nicht wieder kandidierte.