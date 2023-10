Agrar Kür der Kürbis-Giganten: Dauersieger gewinnt mit Glück Von dpa | 22.10.2023, 15:38 Uhr | Update vor 17 Min. Traditionelles Kürbisfest im Agroneum Foto: Frank Hormann/dpa-Zentralbild/dp up-down up-down

Der 15-jährige Kürbiszüchter Fiete Stutz hat erneut den vom Agroneum in Alt Schwerin ausgerichteten Wettstreit um den schwersten Kürbis gewonnen. Den Sieg verdankt der Schüler aus Röbel allerdings einem Verkehrsstau. Wie Museums-Sprecherin Isabel Höpner sagte, traf eine Bewerberin aus Osterburg in Sachsen-Anhalt am Sonntag erst nach der Siegerehrung im Freilandmuseum in Alt Schwerin ein. Ihr Kürbis brachte beim Nachwiegen 225 Kilogramm auf die Waage, 14 Kilogramm mehr als der von Fiete. „Wir haben sie zur Siegerin der Herzen ernannt“, sagte Höpner.