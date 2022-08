Einmal in der Woche gibt es kühles Nass für die Neuanpflanzungen in den Alleen in Mecklenburg-Vorpommern FOTO: Volker Bohlmann up-down up-down Gegen die Dürre in Mecklenburg-Vorpommern Junge Alleebäume im Land erhalten 100 Liter Wasser in der Woche Von Volker Bohlmann | 10.08.2022, 14:01 Uhr

Heiße Winde, staubtrockene Straßen, kaum Niederschläge: Die Natur braucht Zeit zum Durchatmen. Vor allem an Wasser mangelt es in diesem Jahr erneut. Die Folge: Geschädigte Bäume in Wald und Wiesen, aber auch in den Alleen in Mecklenburg-Vorpommern sind erkennbar.