Artensterben in MV Kuckuck auf der roten Liste: Der Mensch ist schuld Von Milad Khoshdel | 31.08.2023, 15:37 Uhr Der Kuckuck steht auf der Roten Liste und könnte verschwinden. Archivfoto: NABU/P. Zeininger up-down up-down

Zwischen 1980 und 2016 ist die Vogelpopulation in Europa um etwa ein Viertel zurückgegangen. Das liegt zu großen Teilen am Menschen. Besonders betroffen ist der Brutparasit Kuckuck. Wie ist die Lage in der Vögel in MV?