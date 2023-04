Oberbürgermeisterin der Hansestadt Rostock Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Rostocks OB Kröger: Aufnahme Geflüchteter moralisch selbstverständlich Von dpa | 22.04.2023, 08:17 Uhr

Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger sieht die Hansestadt durch die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern und Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in keiner Weise an einem Limit. „Rostock ist eine sehr starke Stadt mit einer starken Infrastruktur und an keiner Stelle überfordert“, sagte die Linken-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur (dpa).