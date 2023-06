Schon jetzt ist jede dritte neu eingestellte Lehrkraft in MV ein Seiteneinsteiger. (Symbolbild) Foto: imago stock&people up-down up-down Informationsveranstaltungen an Schulen in MV Kritik an Werbung für Lehrer-Seiteneinsteiger wird lauter Von Karin Koslik | 20.06.2023, 16:41 Uhr

Nach Tests in Grabow und Güstrow hat das Bildungsministerium jetzt an diversen Orten Veranstaltungen angeschoben, auf denen zum Seiteneinstieg in den Lehrerberuf beraten wird. Nicht nur studierte Lehrer irritiert das.