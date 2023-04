Robert Habeck (Grüne, l) und Olaf Scholz (SPD) Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Gas Kritik an LNG-Plänen: Gemeinde Binz will im Notfall klagen Von dpa | 21.04.2023, 16:39 Uhr

Nach dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auf Rügen sorgt sich die Gemeinde Binz (Landkreis Vorpommern-Rügen) weiter um die Folgen eines Flüssigerdgas-Terminals (LNG) für Umwelt und Tourismus. „Sollte die Bundesregierung weiter am Standort Mukran festhalten und das LNG-Terminal beantragen lassen, wird Binz als am stärksten betroffene Gemeinde klagen“, sagte Bürgermeister Karsten Schneider am Freitag. Am Vortag hatten sich Scholz und Habeck bei einer Gesprächsrunde mit den Betroffenen ausgetauscht.