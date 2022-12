Schweinestall Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Grüne Kritik an geplantem Ersatz für abgebrannten Schweinestall Von dpa | 12.12.2022, 18:18 Uhr

Von den Grünen im Schweriner Landtag kommt Kritik an Plänen für den Wiederaufbau einer Schweinezuchtanlage in Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) nach dem dortigen Großbrand im März 2021. „Die Ankündigung, in Alt Tellin einen neuen Nutztierstall errichten zu wollen, entsetzt mich“, teilte die tierschutzpolitische Sprecherin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Anne Shepley am Montag mit. Bis heute sei die Ursache der Brandkatastrophe ungeklärt. Zudem sei unklar, wie der Brandschutz einer künftigen Anlage gewährleistet werden könne.