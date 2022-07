ARCHIV - In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild FOTO: Silas Stein up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Kriminalpolizei ermittelt wegen Schwerverletztem in Demmin Von dpa | 30.07.2022, 12:28 Uhr

Nachdem am Samstagmorgen ein schwer verletzter Mann in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gefunden worden ist, vermutet die Polizei eine Straftat. Die Besatzung eines Rettungswagens hatte den 47-Jährigen dort gegen 6.30 Uhr entdeckt und in eine Klinik gebracht, wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte. Die Verletzungen deuteten auf eine Straftat hin, daher ermittle nun die Kriminalpolizei.