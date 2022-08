ARCHIV - Blick auf das Kreuzfahrtschiff während der Fahrt. Foto: AIDA Cruises/dpa/Archivbild FOTO: Aida Cruises up-down up-down Klimaneutralität Kreuzfahrtindustrie forciert Landstromanschlüsse Von dpa | 08.08.2022, 14:46 Uhr

Die Kreuzfahrtindustrie will ihre Flotten forciert mit Landstromananschlüssen versehen. „Bereits heute sind 35 Prozent der globalen Kapazität an Kreuzfahrtschiffen mit Landstromanschlüssen ausgestattet“, heißt es in einer Mitteilung des Branchenverbandes Clia Deutschland vom Montag in Hamburg. „Innerhalb der nächsten fünf Jahre werden es zwei Drittel sein. Mehr als 80 Prozent aller Neubauten verfügen bereits ab Indienststellung über Landstromanschlüsse.“