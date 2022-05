ARCHIV - Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen. Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild FOTO: Michael Kappeler Ukraine-Krieg Kretschmer stellt Bedingungen für Öl-Embargo gegen Russland Von dpa | 20.05.2022, 19:37 Uhr

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer stellt das geplante Öl-Embargo gegen Russland weiter in Frage. „Ein Öl-Embargo kann es nur geben, wenn gewährleistet ist, dass zu 100 Prozent die wegfallenden Mengen durch andere Quellen ersetzt werden und das auch zu vernünftigen, wettbewerbsfähigen Preisen“, sagte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin. Die ostdeutschen Ministerpräsidenten hätten für die nächsten Tage dringend um eine Gespräch mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gebeten.