Kommunalpolitik Kreistag: Aufhebung der Gasumlage und Hilfen für Bewohner Von dpa | 12.09.2022, 18:21 Uhr

Der Kreistag Vorpommern-Greifswald hat die Aufhebung der Gasumlage und im Zuge der Energiekrise mehr Unterstützung für Einwohner und Firmen der Region gefordert. Einem parteiübergreifenden Antrag stimmten am Montagabend 43 von 47 Abgeordneten zu. Aufgrund des im Bundesvergleich niedrigen Lohngefüges im Landkreis Vorpommern-Greifswald treffe die Explosion der Energiepreise die Bürger im Osten Vorpommerns besonders hart. „Von diesem Kreistag geht das Signal aus, dass wir mit dem, was in Berlin und Schwerin passiert, überhaupt nicht einverstanden sind“, sagte der langjährige Ex-Bürgermeister von Strasburg, Norbert Raulin (SPD).