Bei den Protesten wegen der Flüchtlingsunterkunft in Upahl kam es zu Tumulten. Foto: Holger Glaner up-down up-down Flüchtlingsunterkunft Kreistag will Oldenburg und Pegel wegen Upahl herbeizitieren – neue Demo geplant Von Uwe Reißenweber | 31.01.2023, 18:14 Uhr

Erst beschließt der Kreis, die Unterkunft in dem kleinen Ort zu bauen. Jetzt will der Kreis, dass die Landesregierung das erklärt. Schon am Donnerstag ist eine erneute Demo geplant.