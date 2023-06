Waldbrand Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild up-down up-down Brände Kreis will am Donnerstag über Katastrophenalarm entscheiden Von dpa | 14.06.2023, 21:56 Uhr

Bis die beiden großen Waldbrände auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen und in der Viezer Heide bei Hagenow vollständig abgeklungen sind, dürfte es noch dauern. Die Situation sei aktuell zwar unter Kontrolle, aber da ein direktes Löschen in den munitionsbelasteten Gebieten nicht möglich ist, müsse abgewartet werden, bis alle Feuer von allein ausglühen, teilte ein Sprecher des Landkreises Ludwigslust-Parchim am Mittwochabend in Lübtheen mit.