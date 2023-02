Vor allem Männer gehen nur selten oder erst spät zur Untersuchung. Foto: imago images up-down up-down Krebs früh erkennen Nur 28,9 Prozent der Männer in MV gehen zur Vorsorge – trotzdem ist kein Land besser Von Karin Koslik | 03.02.2023, 15:04 Uhr

Experten schätzen, dass 90 Prozent der Krebserkrankungen heilbar sind, die frühzeitig in einer Vorsorgeuntersuchung entdeckt werden. Dennoch nutzen in MV nur wenige die Angebote. Das zeigen Zahlen, die zum Weltkrebstag am 4. Februar veröffentlicht wurden.