Krankheitswelle an Schulen und Kitas in MV Ein Drittel der Kinder und Lehrkräfte fehlt Von Karin Koslik | 15.12.2022, 13:32 Uhr

Husten, Schnupfen, Fieber, Heiserkeit: Erkältungskrankheiten greifen gerade massiv um sich und sorgen in Kindergartengruppen und Schulklassen für zahlreiche freie Plätze. Fehlen dann auch noch Lehrkräfte, kann an Schulen der Wechsel in den Digitalunterricht hilfreich sein.