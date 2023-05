Krankenhaus Foto: Lukas Barth/dpa/Symbolbild up-down up-down Verband Krankenhäuser brauchen schnelle Finanzhilfen vom Bund Von dpa | 17.05.2023, 12:59 Uhr

Angesichts hoher Energiepreise und Inflation brauchen Krankenhäuser bundesweit nach Ansicht des Deutschen Landkreistages schnelle Finanzhilfen. „Wenn es so weitergeht, werden einige Kliniken das geplante neue Krankenhausgesetz gar nicht mehr erleben“, sagte der Vorsitzende des Landkreistages Mecklenburg-Vorpommern Heiko Kärger (CDU) am Mittwoch vor Journalisten in Groß Nemerow bei Neubrandenburg. Dort hatte das Präsidium des Landkreistages als Bundesverband getagt.