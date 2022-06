ARCHIV - Arbeiter stehen auf einer Baustelle eines Wohngebäudes. Foto: Soeren Stache/dpa-zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Soeren Stache Statistik Kräftiges Umsatzplus am Bau Von dpa | 02.06.2022, 11:23 Uhr

Die Baubranche in Mecklenburg-Vorpommern meldet ein kräftiges Umsatzplus zu Jahresbeginn. Im ersten Quartal erwirtschafteten die Unternehmen mit mindestens 20 Beschäftigten Erlöse in Höhe von 356,5 Millionen Euro, wie das Statistische Amt des Landes am Donnerstag bekanntgab. Im Januar lagen die Umsätze dabei 31,8 Prozent über dem Vorjahresniveau, im Februar 75,2 Prozent und im März 20 Prozent. Die Auftragseingänge können für den weiteren Verlauf des Jahres optimistisch stimmen: Im Januar verzeichneten die Firmen 70,6 Prozent mehr neues Auftragsvolumen als ein Jahr zuvor, im Februar 11,3 Prozent und im März 7,5 Prozent. Die Zahl der Mitarbeiter in den Firmen lag im März 3 Prozent über Vorjahresniveau.