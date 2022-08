The BossHoss heizen auch ihren Fans in MV ein: Sänger Boss Burns (Alec Völkel) und Sänger und Gitarrist Hoss Power (Sascha Vollmer) live FOTO: POP-EYE / Anne Stubenrauch via www.imago-images.de up-down up-down Logo NEO Konzert-Highlights 2022 in MV The Boss Hoss, Peter Maffay und No Angels in MV Von Anja Bölck | 29.04.2022, 16:38 Uhr | Update vor 1 Min.

Ben Zucker, David Garrett, City – in unserer Konzerte-Übersicht erfährst du, wer in MV 2022 auf die Bühne steigt. In den kommenden Wochen treten Peter Maffay, The Boss Hoss und die No Angels auf.