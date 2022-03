Volkstheater Rostock FOTO: Bernd Wüstneck Rostock Konzert für den Frieden für Opfer des Ukraine-Kriegs Von dpa | 31.03.2022, 19:57 Uhr | Update vor 36 Min.

Zur Unterstützung der Opfer des Ukraine-Kriegs gibt das Volkstheater Rostock am Ostermontag eine Benefizveranstaltung. Mit dem Konzert möchten die Künstler des Volkstheaters ein Zeichen für Frieden und Menschenrechte und gegen den völkerrechtswidrigen Krieg setzen, wie das Theater am Donnerstag mitteilte. Am Pult der Norddeutschen Philharmonie Rostock werde der junge ukrainische Dirigent Danyil Ilkiv stehen.