Rostock Konferenz Diakonie und Entwicklung tagt zum Thema Pflege Von dpa | 10.10.2023, 17:41 Uhr

Mehr als 100 Delegierte beraten von Mittwoch (13.30 Uhr) an in Rostock bei der zweitägigen Konferenz Diakonie und Entwicklung über die angespannte Personalsituation und den Fachkräftemangel in der Pflege. Das Thema habe vor dem Hintergrund des demografischen Wandels eine besondere Brisanz, erklärte der evangelische Wohlfahrtsverband. Bis Ende 2023 würden 500.000 Pflegekräfte in Deutschland in den Ruhestand gehen, so dass sich der Fachkräftemangel weiter verschärfe.