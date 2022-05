Krisengipfel am Dienstag zur Rostocker Buga mit OB Claus Ruhe Madsen (l.) und Agrarminister Till Backhaus FOTO: Jens Büttner Buga 2025 Warum die Bundesgartenschau in Rostock eine Illusion ist Meinung – Max-Stefan Koslik | 04.05.2022, 18:48 Uhr

Nach einem Krisentreffen mit der Landesregierung zur Bundesgartenschau 2025 in Rostock kommt am Donnerstag um 16 Uhr der Buga-Aufsichtsrat in Rostock zusammen. Aber er hat nur eine Möglichkeit der Entscheidung.