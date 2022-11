Eine Hochglanz-Weltmeisterschaft steht bevor. Doch wie sieht es hinter der schönen Fußball-WM-Fassade aus? Foto: Kyodo/dpa up-down up-down WM-Boykott: Ja oder nein? Jetzt heißt es: genau hinschauen Meinung – Hans-Georg Taken | 16.11.2022, 05:00 Uhr

Am 20. November beginnt die umstrittenste Fußball-WM aller Zeiten. SVZ-Redakteur Hans-Georg Taken hat sich vorgenommen, sich so viel wie möglich davon anzusehen.