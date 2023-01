Notfallrettungsdienst Foto: Jens Kalaene/zb/dpa/Archivbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Kollision mit Hund auf Hiddensee: Radfahrer schwer verletzt Von dpa | 04.01.2023, 14:57 Uhr

Der Fahrer eines Elektrofahrrads ist mutmaßlich beim Zusammenstoß mit dem freilaufenden Hund eines anderen E-Radfahrers schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kamen sich die Radfahrer am Dienstagnachmittag auf der Insel Hiddensee zwischen Vitte und Kloster entgegen. Zuvor habe ein anderer Radfahrer den 59-jährigen Hundehalter noch aufgefordert, das vorauslaufende Tier anzuleinen. Schließlich sei ein 38-Jähriger entgegenkommender E-Radfahrer mutmaßlich mit dem Tier kollidiert, sagte ein Polizeisprecher. Vom Unfall selbst gebe es bislang keine weiteren Zeugen, aber auch das Tier sei verletzt worden. Der 38-Jährige wurde laut Mitteilung in ein Krankenhaus geflogen.