Tourismus Königsstuhl feiert fünfmillionsten Gast seit 2004 Von dpa | 25.05.2023, 17:15 Uhr

Das Nationalpark-Zentrum Königsstuhl auf Rügen hat seinen fünftmillionsten Besucher seit der Eröffnung im Jahr 2004 begrüßt. Der Jubiläumsgast war Sigrid Meyer aus Winsen an der Luhe (Niedersachsen/Kreis Harburg), die mit ihrem Mann Hartmut im Urlaub auf Rügen weilt. „Wir kommen schon einige Jahre nach Rügen und lieben die abwechslungsreiche Naturlandschaft hier. Heute wollten wir uns nun den fertig gestellten Skywalk endlich anschauen“, so die Urlauberin am Donnerstag.