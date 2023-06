Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Königspython Bonny in Wismar auf der Straße gefunden Von dpa | 20.06.2023, 18:36 Uhr

Ein 1,30 Meter langer Königspython ist in Wismar in einer Straße gefunden und von der Berufsfeuerwehr eingefangen worden. Das sagte ein Stadtsprecher am Dienstag. Am frühen Morgen gegen 3.00 Uhr hätten Passanten die Schlange auf dem Asphalt entdeckt und den Notruf ausgelöst. Die Feuerwehr habe das Tier dann eingefangen und auf die Wache gebracht.