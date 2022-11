Landtag Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Landtag Koalition einigt sich auf Kandidaten für Landesdatenschutz Von dpa | 30.11.2022, 16:04 Uhr

Die Regierungsfraktionen im Schweriner Landtag haben sich auf einen Kandidaten für die Nachfolge des Landesdatenschutzbeauftragten Heinz Müller geeinigt. Der Grundsatzreferent der Linksfraktion, Sebastian Schmidt, solle bei der im Dezember anstehenden Wahl antreten, teilte die Fraktion am Mittwoch in Schwerin mit. Der Volljurist habe einschlägige Erfahrung im Datenschutz in Organisationen.