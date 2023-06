Wetter Mecklenburg-Vorpommern Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild up-down up-down Wetter Knapp 30 Grad am Wochenende im Nordosten erwartet Von dpa | 09.06.2023, 07:57 Uhr

Sonniges Wetter und Temperaturen von fast 30 Grad erwarten die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern am Wochenende. Am Freitag werden zunächst Höchsttemperaturen von 29 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Samstag und Sonntag soll es dann jeweils maximal 28 Grad warm werden. Im Küstenumfeld bleibt es bei Höchstwerten um 23 Grad etwas frischer. Ab Freitagabend ist im Vorpommerschen Küstenumfeld stellenweise mit Windböen zu rechnen. Samstag soll es dann an der gesamten Küste windiger werden. Nachts kühlt es sich deutlich ab - in der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen auf bis zu 10 Grad.