Gesundheit Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern stark gefordert Von dpa | 07.12.2022, 12:56 Uhr

Die großen Krankenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern sind durch die aktuell steigende Zahl der Atemwegsinfekte stark gefordert. „Die Situation ist angespannt und wir beobachten die Situation täglich und bewerten dann das weitere Vorgehen“, teilte die Uniklinik Rostock am Mittwoch mit. Eine Einschränkung verschiebbarer - sogenannter elektiver - Eingriffe findet jedoch nicht statt. Auch am Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg werden weiter alle Patientinnen und Patienten behandelt.