Bundesverfassungsgericht Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild up-down up-down Nord Stream 2 Klimastiftung MV zieht vor das Bundesverfassungsgericht Von dpa | 28.10.2022, 13:20 Uhr

Das Gericht in Karlsruhe bestätigte am Freitag den Eingang der angekündigten Verfassungsbeschwerde. Die von einer Anwaltskanzlei in Münster verfasste Klageschrift umfasst mehr als 80 Seiten.